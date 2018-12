Австралия е мечтана дестинация на много от нас - дълги плажни ивици, много слънце и природа, непозната на много от нас.

Всеки, който поне малко се е интересувал от континента, знае, че австралийците са заобиколени от доста чудати видове животни.

Кникърс – големият вол не е изключение. Може и видът му да не е чудат, но размерите му учудват мнозина.

В края на ноември Кникърс се превърна в сензация в Австралия

със своята височина от 1.94 м и тегло от близо 1,4 тона, доближаващи се до размерите на регистрирания в Рекордите на Гинес най-голям вол в света.

„Кникърс изглежда по начина, по който се чувствате, когато не познавате никого на някое парти“, пише Ню Йорк Таймс.

ICYMI: Take a closer look at Australia’s giant ‘Knickers’ – the outsized Holstein Friesian cow pic.twitter.com/pPnqzR2eel