Фосили на 11,6 млн. години променят историята на еволюцията

Х оденето на два крака при животинските видове е присъствало много по-рано, отколкото се смяташе до този момент.

Това става ясно след анализ на наскоро открити фосили на маймуна на 11,6 млн. години, чийто вид носи името Danuvius guggenmosi (от латински, Данувий – келторомански бог на река Дунав).

Новооткритият вид може да се окаже далечен прародител на човека и приматите, пише Маделин Бьоме от Универстита в Тюбинген, Германия, заедно с екипа си в списание Nature.

Откритието поставя под съмнение теориите за това как човекът се е изправил на два крака в хода на еволюцията, се казва още в изследването.

„Още от времето на Дарвин се дебатира ожесточено за ранната еволюция на човека и приматите”, казва Бьоме.

Как човекът се изправя на двата си крака винаги е бил един от основните фокуси на тези дебати, а през последните 150 г. са били предлагани различни теории.

До този момент обаче не е имало солидни веществени доказателства, които да докажат, която и да било от тези теории.

Наскоро откритите фосили в германската провинция Бавария обаче променят ситуацията и най-вероятно ще покажат, че всяка една от досегашните теории е била, ако не изцяло, то отчасти грешна.

Изследователите откриват над 15 000 фосили на различни древни гръбначни видове, като поне 4 от тях принадлежат на човекоподобни видове.

Amazing new ape fossil: "11.6-million-year-old fossils reveal an ape with arms suited to hanging in trees but human-like legs, suggesting a form of locomotion that might push back the timeline for when walking on two feet evolved." #palaeoanthropologyhttps://t.co/6LIiBqydgr