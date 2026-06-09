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Експерти обявиха най-красивия плаж в света – и това не са Малдивите

Енталула представлява уединена ивица пясък, надеждно скрита между зашеметяващи варовикови скали и измивана от перфектно тюркоазена вода

9 юни 2026, 11:39
Експерти обявиха най-красивия плаж в света – и това не са Малдивите
Малдивите   
Източник: iStock/Getty Images

П овече от хиляда професионалисти в туристическата индустрия, травъл инфлуенсъри и „посланици на плажовете“ от цял свят съставиха новата престижна класация на 50-те най-добри плажа на планетата (The World’s 50 Best Beaches).

Югоизточна Азия се утвърди като абсолютния лидер в тазгодишното подреждане, доминирайки със седем уникални локации.

Новият номер 1 в света

Първото място в глобалния списък беше присъдено на плажа Енталула (Entalula Beach), разположен на популярния филипински остров Палаван. Това е сериозен възход за дестинацията, която в миналогодишната класация за 2025 г. заемаше второто място.

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плажове
плажове
плажове
плажове

Енталула представлява уединена ивица пясък, надеждно скрита между зашеметяващи варовикови скали и измивана от перфектно тюркоазена вода. Според Тине Холст, съосновател и изпълнителен директор на организацията, плажът е спечелил журито с нещо, което се среща все по-рядко по света – брегова линия, която изглежда и се усеща като напълно недокосната от човешка ръка.

Как се определят победителите?

Оценката на експертите не се базира просто на външен вид, а на строги критерии, сред които:

Колко уникален и девствен е плажът;

Вероятността да се срещнат диви животни;

Условията за плуване и липсата на опасни течения;

Нивото на пренаселеност с туристи;

Наличието на автентичен природен звуков пейзаж (минимален шум извън този на океана).

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Кои плажове допълват челната петица?

Веднага след филипинския рай, на второ място в света се класира плажът Фтери (Fteri Beach) в Гърция. Третата позиция бе отредена за Уортън Бийч (Wharton Beach) в Западна Австралия. Четвъртото място зае екзотичният Нуси Иранджа (Nosy Iranja) в Мадагаскар, а топ 5 се допълва от Ийст Бийч (East Beach) на остров Вомо, Фиджи.

Останалите азиатски перли в класацията

Остров Ко Ронг (Koh Rong Island), Камбоджа (8-о място): Благодарение на своята невероятно чиста вода, фин пясък и уютна атмосфера, това място вече си спечели неофициалното прозвище „Малдивите на Югоизточна Азия“.

Заливът Доналд Дък (Donald Duck Bay / Ao Kueak), Тайланд (9-о място): Намира се на територията на националния парк „Му Ко Симилан“ и е известен с гигантските си гранитни валуни, един от които поразително напомня на главата на известния анимационен герой на Дисни.

Розовият плаж (Pink Beach), Индонезия (21-во място): Намира се на остров Комодо и получава своя уникален розов оттенък благодарение на натрошени корали и микроскопични морски организми, наречени фораминифери. Мястото е идеално за шнорхелинг, като експертите съветват да се посещава между май и октомври, за да се избегне дъждовния сезон.

Списъкът включва още тайландските Парадайз Бийч в Транг (22-ро място) и Фрийдъм Бийч в Пукет (26-о място), високо оценени заради своето спокойствие.

Филипинският остров Каланггаман (24-то място) също впечатли съдиите с дългата си пясъчна коса и статута си на защитена екозона, в която броят на ежедневните туристи е строго ограничен.

Източник: e.vnexpress.net    
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