Коментар за теглото и дълга целувка: Какво скара Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

С поред нов доклад Блейк Лайвли се е почувствала „засрамена“ от Джъстин Балдони, когато той е споменал теглото ѝ по време на снимките на филма „Никога повече“.

Твърди се, че 40-годишният Балдони е попитал треньора на снимачната площадка колко тежи 36-годишната Лайвли, преди да заснеме сцена, в която е трябвало да я вдигне, съобщават източници на TMZ.

Според изданието Балдони има проблеми с гърба и е искал да знае как да тренира правилно, за да не се нарани.

Лайвли, която роди четвъртото си дете само няколко месеца преди началото на продукцията миналата година, по-късно разбрала за коментара на Балдони и се почувствала „притеснена“ и засрамена от него, казват източниците пред TMZ.

В доклада се твърди, че звездите са имали напрежение и заради сцена с целувка, която според Блейк е продължила твърде дълго.

Представителите на Лайвли и Балдони не са отговорили веднага на молбите на Page Six за коментар.

Вътрешни лица вече споделиха подобни чувства със Page Six, като заявиха, че Балдони, който е и режисьор на филма, е създал „изключително трудна“ работна среда за актьорите и екипа.

„Не става дума само за Блейк“, споделя един от източниците. „Никой от актьорския състав не обичаше да работи с Джъстин.“

Втори вътрешен човек от индустрията ни каза, че на снимачната площадка е имало няколко момента, които са накарали Лайвли да се чувства „неудобно“ заради тялото си след раждането.

Лайвли и Балдони за пръв път предизвикаха слухове за вражда, когато феновете забелязаха, че актьорът не е присъствал на пресконференции с останалите членове на актьорския състав.

Балдони също така отказа да позира с Лайвли на премиерата на филма в Ню Йорк на 5 август, която те гледаха от различни киносалони.

Източници разказаха пред Page Six, че актрисата, която е и продуцент, е одобрила окончателния вариант на филма и е помогнала да се внесе повече „женственост“ в проекта по романа на Колийн Хувър от 2016 г.

