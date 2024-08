„Истината все още не е излязла“: Зетят на Блейк Лайвли я защити след скандалите

З етят на Блейк Лайвли - Барт Джонсън - се застъпва за нея на фона на вълната от спорове, с които тя се сблъска около филма си „Никога повече“.

Актьорът от „Училищен мюзикъл“, който е женен за по-голямата сестра на Блейк - Робин Лайвли, отговори на коментар на негов скорошен пост в Instagram, в който той сподели поздрав за рождения ден на Блейк.

„Срамно е, че тя е толкова настроена да популяризира щастието в условията на домашно насилие, без да се съобразява с всички жертви. Разочароващо за Блейк“, коментира човек.

Джонсън написа в отговор, който изглежда междувременно е бил изтрит: „Наистина съжалявам, че се чувствате по този начин. Сигурен съм, че имате огромно сърце и искате най-доброто. Мога да ви обещая, че истината все още не е излязла наяве. Блейк работи по-усърдно за този филм от всичко, което съм я виждал да прави през целия си живот. Защото това означаваше толкова много за нея.“

“Посланието е в книгата. И във филма. А не в кратките клипове/интервюта“, продължава той „Тя е причината посланието /на този филм/ да излезе наяве. Бяха ли допуснати грешки? Да. Аз правя грешки в живота. Но те не са под микроскоп. Както и да е, уважавам възгледите ви. Имам само любов към теб.“

