Бивша служителка на Балдони подкрепи обвинения на Блейк Лайвли срещу него

Т върденията на актрисата Блейк Лайвли, че актьорът Джъстин Балдони, който е и режисьор на филма "Никога повече", е подел клеветническа кампания срещу нея, намират подкрепа в показанията на бивша служителка за връзки с медиите на Балдони, която е завела дело срещу него, съобщи Асошиейтед прес.

Блейк Лайвли съди Джъстин Балдони за сексуален тормоз

Делото е заведено в нюйоркски щатски съд в Манхатън във вторник от Стефани Джоунс, която започва да представлява Балдони през 2017 г. В материалите по делото се казва, че актьорът и продуцентската му компания Wayfarer са удължили договора с нея през 2020 г. срещу 25 000 щатски долара месечен хонорар. Според документите, внесени в съда, Балдони, който е на 40 години, и компанията му наемат специалисти по пиар, в опит да "погребат" и "унищожат" Лайвли през август, когато "Никога повече" излиза на пазара, заради опасения, че обвиненията за токсично поведение на снимачната площадка на романтичната драма ще навредят на репутацията и кариерата му.

SAG-AFTRA actors union speaks out in support of Blake Lively, following her filing a sexual harassment complaint against Justin Baldoni:



“These are startling and troubling allegations. Employees have every right to raise issues of concern or to file complaints. Retaliation for… pic.twitter.com/83RYUYrgaf