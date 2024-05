„It Ends With Us“: Вижте Блейк Лайвли в трейлъра на новия ѝ филм (ВИДЕО)

О фициалният трейлър на „It Ends With Us“ най-накрая е тук!

В трейлъра на филмовата адаптация на бестселъра на Колийн Хувър, зрителите виждат сърцераздирателната любовна история между Блейк Лайвли и героите на Джъстин Балдони, Лили Блум и Райл Кинкейд. В началото на клипа двойката изглежда много влюбена, но след това Лили „започва да вижда страни на Райл, които ѝ напомнят за връзката на родителите ѝ“, според описанието на видеото.

В един момент от трейлъра Лили се събужда и пита Райл какво се е случило с нея. След като ѝ казва, че се е „спънала“, Лили се оглежда в огледалото и вижда синини по тялото си. В друга сцена изглежда, че тя говори с Райл и го пита какво би направил, ако дъщеря му някога му каже, че е наранена от мъжа, когото обича.

Трейлърът също така показва Лили да се сблъсква със старата си любов, Атлас Кориган, изигран от Брандън Скленар. Двамата герои също се виждат да се прегръщат по-късно в друга сцена.

Близо триминутното видео, което е придружено от песента на Тейлър Суифт „My Tears Ricochet“ от албума й „Folklore“ от 2020 г., беше прието добре от феновете.

Прочетете, за да научите всичко за филма, включително кой влиза в актьорския му състав, подробности за книгата на Хувър и кога излиза филмът.

Кой участва в „It Ends With Us“?

Блейк Лайвли, 36-годишната бивша звезда от "Клюкарката", играе Лили във филма. В книгата Лили е 23-годишна собственичка на магазин за цветя, която се влюбва в 30-годишния неврохирург Райл Кинкейд.

Хувър обсъди изненадата си от кастинга на Лайвли по време на панел в Book Bonanza в Грейпвайн през 2023 г., тъй като тя е дългогодишна фенка на актьора.

„Не повярвах… Бях обсебена от Блейк Лайвли от дните на "Клюкарката" – просто съм нейна голяма фенка и, разбира се, на съпруга ѝ“, каза тя, имайки предвид съпруга на Лайвли, Райън Рейнолдс .

40-годишният Джъстин Балдони режисира филма и играе Райл. Що се отнася до другия любовен интерес на Лили, звездата от спинофа на "Йелоустоун 1923" Брандън Скленар ще изобрази нейната любов от детството, Атлас.

Актрисата Джени Слейт ще се появи като сестрата на Райл, Алиса Кинкейд, а комикът Хасан Минхай ще играе Маршал, съпругът на Алиса, според Deadline.

На 12 януари 2024 г. Лайвли и Балдони бяха забелязани на снимките на предстоящия филм. Снимки от снимачната площадка в Джърси Сити показват сцена на страстна целувка между техните герои. На друга снимка се вижда, че актьорите говорят на публично място с разстроени изражения. В друга Лайвли държи лицето на Балдони близо до своето. Двойката споделя и целувка.

За какво е „It Ends With Us“?

„It Ends With Us“ стана сензация в TikTok по време на пандемията, а видеоклиповете, публикувани под етикета #itendswithus в приложението, оттогава натрупаха повече от 3 милиарда гледания.

Книгите на Хувър също са сред най-популярните на планетата — през 2022 г. тя е продала повече от 8,6 милиона печатни копия от книгите си, според Circana Bookscan.

„It Ends With Us“ се фокусира върху любовната история между Лили и Райл и се занимава с теми за домашното насилие и цикъла на насилието.

Лили е израснала с баща насилник и Райл става жесток по време на брака им, но изненадваща среща с Атлас, години след като го е видяла за последен път, ѝ предлага потенциално бягство.

Хувър сподели през 2023 г., че историята е вдъхновена отчасти от нейната майка и биологичен баща.

„Един от най-ранните ми спомени беше как той хвърля телевизор по нея“, каза тя. „До този момент израснахме в насилствено домакинство.“

Майката на Хувър се развежда с баща ѝ, когато тя е на 2 години. „Оттогава нататък просто си спомням как израснах с майка, която беше толкова силна и независима“, казва тя.

„Беше много стоплящо сърцето да прочета колко много книгата е помогнала на хората и че историята на майка ми всъщност е дала сила на други жени да могат да напуснат тази ситуация. Това е прекрасно нещо, което се вълнувам да видя на екрана. Също така се надявам, че ще има същия ефект като книгата“, казва Хувър за предстоящия филм.​

Кога излиза „It Ends With Us“?

Първоначално филмът трябваше да има премиера по кината на 9 февруари 2024 г., но оттогава Sony измести датата на премиерата два пъти. „It Ends With Us“ има текуща дата на пускане на пазара 9 август 2024 г.

