Манди Мур критикува Amazon за доставка до изгоряла къща в Лос Анджелис

М анди Мур отправи призив към Amazon, след като се твърди, че пакетът е бил доставен в дома на роднините ѝ, който е бил унищожен при пожарите в Лос Анджелис.

40-годишната звезда от „Това сме ние“ сподели снимка на кафяв кашон, на който има етикет от Amazon, оставен на стъпалата на напълно изравнения със земята имот.

Във вторник, 11 февруари, тя се включи в своите Instagram Stories, за да сподели разочарованието си от предполагаемата грешка на компанията.

Mandy Moore slams Amazon for delivering package to in-laws’ house torched by LA fires: ‘Do better’ https://t.co/nm7tJ6MxZt pic.twitter.com/bRldfMoicO