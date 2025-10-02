Домът на мечтите ти те очаква тази есен

Е сента носи със себе си особена мекота – въздухът ухае на зрели ябълки, мокри листа и дървесен дим. Светлината става златиста, а залезите – по-дълбоки и топли с аромат на канела, акомпаниран от тихото потропване на дъжда по прозореца. Разходките сред шарените листа събуждат спомени и създават усещане за спокойствие. Това е сезонът на книгите, топлия чай и уютните вечери със свещи. Есента ни кани да се забавим и да се насладим на малките радости, но и да потърсим нови начала. В този сезон на изобилие и вдъхновение, Пощенска банка ти предлага възможност да сбъднеш една от най-важните си мечти – да имаш свой собствен дом.

Независимо дали вдъхновението ти идва от разходки сред природата, споделени моменти с близки или тишината на личното пространство, домът е онова място, което ти дава сили, спокойствие и посока. А ако все още не си го открил – сега е идеалният момент да направиш тази крачка.

Промоционални условия само през октомври

Ако кандидатстваш за жилищен кредит в евро, от 1-ви до 31-ви октомври 2025 г., можеш да се възползваш от промоционални условия и да спестиш от първоначалните си разходи, свързани с кредита, като получиш възстановяване на разходите за учредяване на ипотека в размер до 1 000 лева.

Но далеч не е само това, защото има още атрактивни предложения, сред които без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението и без такса за оценка на обезпечението при кредит за покриване на други задължения.

А при онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит ще можеш да се възползваш от 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението.

Кредитът може да бъде с цел покупка на жилище или рефинансиране на съществуващи задължения, с размер до 500 000 евро и срок до 30 години. Финансирането достига до 85% от стойността на имота, а ти избираш дали да го погасяваш с равни или намаляващи месечни вноски.

Независимо дали търсиш дом в динамичен градски квартал със съвременен облик, близо до училища и паркове, или предпочиташ спокойствието на периферията – нашите експерти са тук, за да ти предложат индивидуално решение, съобразено с твоите нужди и желания.

Довери се на точния партньор

Важните хора в живота ти те мотивират да бъдеш постоянен в преследването на целите и мечтите си, а финансовият партньор те подкрепя, за да вървиш уверено по пътя на реализацията им. Пощенска банка е сред лидерите на пазара на финансови услуги и има дългогодишен опит в жилищното кредитиране. В специализираната мрежа от центровете ни за жилищно кредитиране в страната можеш да получиш професионални съвети от банковите специалисти, свързани с ипотечните продукти, процеса на кандидатстване, както и гъвкаво решение, съобразено с конкретните ти нужди. За твое още по-голямо удобство можеш да заявиш жилищен кредит изцяло дистанционно чрез Онлайн центъра за жилищно кредитиране, както и да получиш предварително одобрение на искания от теб кредит. При онлайн кандидатстване за нов жилищен кредит, получаваш 50% отстъпка от таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението.

Пълна информация за промоционалната оферта за жилищен кредит, както и останалите условия по жилищни кредити, предлагани от Пощенка банка можеш да намериш във всеки офис на Пощенска банка от широката ѝ клонова мрежа, както и онлайн на www.postbank.bg.