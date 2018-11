6-годишният Ренцо от Aржентина разтопи сърцата на хората в социалните мрежи с трогателен пост, пишат колегите ни от Gong.

В събота е големият финал на Копа Либертадорес, клубното първенство на Южна Америка, където на финала ще спорят двата гранда на Аржентина - Бока Хуниорс и Ривър Плейт. Едва ли е необходимо да споменаваме, че всеки фен на футбола в страната иска се сдобие с билет за събитието.

Изключение не прави и малкият Ренцо, който е готов на всичко, за да подкрепи от стадиона любимия си отбор - Ривър Плейт. Включително и да се раздели с единственото нещо, което притежава - играчките си.

6-year-old River Plate fan Renzo melts the hearts of Argentina with #CopaLibertadores ticket plea#CARP #RiverPlate https://t.co/wFlGx6jmed pic.twitter.com/oD6xPRMd48