Британската звезда Dua Lipa снима клип в България

Б ританската поп звезда Дуа Липа се превърна в една от малкото музикални причини за радост по време на карантина с премиерата на втория си албум "Future Nostalgia".

Третият поред сингъл от него е "Break My Heart", а той продължава денс поп линията на предишните два.

Изненадата тук е друга – за клипа британската изпълнителка от албански произход се доверява на български екип! Видеото е снимано в киноцентър "Бояна", където Дуа и компания записват заедно при минусови температури на открито.

Част от танцовия състав във видеото е от български танцьори.

Thank you to all friends old and new, to love, happiness and keeping an open heart. WELCOME TO #FutureNostalgia 🔐🌕💛 out now on all streaming services!!!!!!https://t.co/4n2EIZS1w2 pic.twitter.com/hU03F7owZR