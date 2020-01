Вижте каква музика слуша светът в момента

С ъс сигурност неведнъж, когато сте пътували в градския транспорт, около вас много хора са били със слушалки в ушите.

Чудили ли сте се някога какво слушат?

Е, днес ще разберете.

Взимайки предвид класациите на сп. „Билборд” и най-популярните глобални стрийминг услуги, ще изготвим списък с най-слушаните песни из цялата планета за началото на 2020 г.

Има ли някоя от тях, която вие лично харесвате?

TONES AND I - DANCE MONKEY

Роди Рич - The Box

KAROL G, Ники Минаж- Tusa

Еминем - Godzilla ft. Juice WRLD

Джъстин Бийбър - Yummy

Future - Life Is Good ft. Дрейк

The Weeknd - Blinding Lights

Дуа Липа - Don't Start Now

Холзи - You should be sad

Били Айлиш - everything i wanted

По темата Дърмот Кенеди – това ли е новият Ед Шийран?

Ето ги най-успешните изпълнители за 2019 г.

Да си спомним: Най-емблематичните песни на десетилетието

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.