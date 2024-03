25 години по-късно: "Спасители на плажа" се завръща с нови серии

"Спасители на плажа" ще се завърне на екрани след 25-годишна пауза.

Шоуто, проследяващо група спасители от Лос Анджелис, се превърна в един от най-гледаните сериали в света за 11 сезона между 1989 и 1999 г.

Компанията, която притежава правата потвърди, че римейкът ще бъде излъчен по Fox, след като сподели статия в X (бивш Туитър).

Новите серии ще запазят същия екип от продуценти от оригинала - но не е ясно дали феновете ще могат да видят някои от старите си любимци отново на плажа.

Дейвид Хаселхоф и Памела Андерсън бяха сред актьорите, които имаха ключово участие в оригинала и все още не е известно дали ще играят някаква роля в новата итерация.

През 2020 г. Ерика Елениак, която играе ролята на Шони Макклейн от първия епизод до 1992 г., каза пред Sky News, че не изключва завръщане.

The “Baywatch” reboot has found a home: Fox has closed on a script+penalty deal for a new version of the long-running surf-sand-and-saviors series from Fremantle.



Lara Olsen (“Spinning Out”) will serve as showrunner.https://t.co/n20HSrojoi pic.twitter.com/JHMWSfxxMz