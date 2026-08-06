Пожар край Хага, евакуираха гостите на хотел

П ожар избухна във Васенар, градче на около 10 км северно от Хага, в сряда, съобщиха местните медии. Хотел е бил евакуиран като предпазна мярка.

В късния следобед ситуацията е овладяна и гостите на хотела успели да се завърнат. Пожарната служба продължава да наблюдава района за евентуални огнища, които могат да се възпламенят отново, предаде специално за БТА Ива Тончева. Все още не е известно как е избухнал пожарът.

Кадри от уеб камерата на Strandweer.nu – нидерландски уебсайт, специализиран в предоставянето на актуална информация, новини и прогнози за времето по плажовете и крайбрежните градове в Нидерландия – показаха високи пламъци и големи облаци дим. Кадрите показват също, че пожарът е избухнал точно зад плажа. След това огънят бързо се разпространил навътре в дюните.

Wildfire near Wassenaar forces hotel evacuation and NL-Alert https://t.co/tseU5ZjZfV — NL Times (@NL_Times) August 5, 2026

Десетки пожарникари са били мобилизирани. Гасенето се е извършвало не само с вода, а и с т.нар. противопожарни тупалки.

Междувременно властите съобщиха, че големият горски пожар край Венрай, югоизточната част на Нидерландия, е овладян. Пожарът беше под контрол още от тази сутрин и оттогава не се е разпрострял повече.