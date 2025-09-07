България

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Мъж на 55 г. от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда

7 септември 2025, 15:49
Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца
Източник: БТА

М ъж на 55 т. е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край с. Горна Кремена, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца в дневния си бюлетин. Пострадалият е откаран в столична болница, като преди това е бил прегледан в многопрофилната болница във Враца. 

Черна хроника: Пореден инцидент в завод "Арсенал" в рамките на няколко месеца

Сигнал за инцидента е получен вчера, 6 септември в Районното управление на полицията в Мездра. При извършен оглед на място полицейските служители установили, че работник на 55 г. от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от работник на кариерата. Пострадалият е обслужен от екип на спешна помощ от Мездра и настанен за лечение в болницата във Враца в общо тежко състояние, в шок, с фрактури на тазобедрена става, ребро и травма на ляв бъбрек, уточняват от полицията. По късно е закаран в столична болница. 

Работник загина в Струмяни, паднал от покрив

Кариерата за добив на скално облицовъчни материали се намира в землището на село Горна Кремена и се управлява от концесионер от с. Копривлен, обл. Благоевград. Кметът на село Горна Кремена Цветомир Драгановски каза, че в землището на селото работят четири кариери. За конкретния случай няма информация. 

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и Инспекцията по труда, допълват от Областна дирекция на МВР - Враца. 

Източник: Лиляна Рашкова/БТА    
Инцидент в кариера Трудова злополука Пострадал работник Опасност за живота Горна Кремена Враца
Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

