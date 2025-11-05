Почина режисьорът Росен Елезов

П очина режисьорът Росен Елезов. Той беше сред утвърдените имена в българското кино и телевизия, познат с десетки документални и игрални филми, отличавани на национални и международни фестивали, съобщава БНТ.

Роден е през 1953 година в Благоевград. Завършва режисура във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" и посвещава професионалния си път на киното и телевизията. Филмите му се отличават с човешки поглед, дълбочина и силно социално послание. Колегите му го определят като чувствителен, интелигентен и отдаден творец.

В негова памет БНТ 1 променя програмата си тази вечер и от 21:00 часа ще се излъчи епизод от "Моят плейлист" с негово участие.

Поклонението ще бъде в петък от 14:30 часа в църквата "Света София".

"Починал е един много светъл и свестен Човек. Росен Елезов си е тръгнал само на 72 години. Уникален музикален фен, маниак на "Флойд", талантлив кинодокументалист, режисьор на предаването "Наблюдател", филма до "До Европа и напред" и много други. Последният му филм "Цветният скитник" е посветен на музикалната легенда Жоро Минчев. Бог да те прости, Росене!", коментира във Фейсбук водещият Ники Кънчев.