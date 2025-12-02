България

Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

Той е в добро състояние

2 декември 2025, 15:07
Източник: Thinkstock/Guliver

О ткриха обявения за общодържавно издирване 25-годишен мъж от Казанлъшкото село Копринка, предаде NOVA.

Той беше в неизвестност от 25-ти ноември. През последните дни в издирването се включиха, роднини, полиция и доброволци. 

Младежът не можеше да бъде локализиран, тъй като бил оставил мобилния си телефон в дома си в село Бузовград.

Станко е открит от горски служители до монумента "Факлите" под връх Бузлуджа.

В добро състояние е, но предстои да се направят медицински изследвания.

Източник: NOVA    
Издирване Копринка Бузлуджа Казанлък
