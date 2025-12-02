Откриха издирвания 25-годишен мъж от от Казанлък

О ткриха обявения за общодържавно издирване 25-годишен мъж от Казанлъшкото село Копринка, предаде NOVA.
Той беше в неизвестност от 25-ти ноември. През последните дни в издирването се включиха, роднини, полиция и доброволци.
Виждали ли сте го? Издирват 25-годишен мъж от Казанлък
Младежът не можеше да бъде локализиран, тъй като бил оставил мобилния си телефон в дома си в село Бузовград.
Станко е открит от горски служители до монумента "Факлите" под връх Бузлуджа.
В добро състояние е, но предстои да се направят медицински изследвания.