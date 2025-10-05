Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

О т офис на фирма в Лом са откраднати 20 000 лева в брой. Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. На мястото е направен оглед от полицаи и следователи.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата е възложена на Районното управление на МВР в Лом.

От полицейската дирекция в Монтана казаха за БТА, че в последните години подобни кражби от офиси на фирми са голяма рядкост, но е имало кражби на парични суми от частни домове.