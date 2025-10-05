България

Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом

Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври

5 октомври 2025, 11:45
Откраднаха 20 000 лева от офис на фирма в Лом
Източник: БТА

О т офис на фирма в Лом са откраднати 20 000 лева в брой. Парите са изчезнали в периода от 20:00 часа на 3 октомври до 9:30 часа на 4 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. На мястото е направен оглед от полицаи и следователи. 

По случая е образувано досъдебно производство. Работата е възложена на Районното управление на МВР в Лом.

От полицейската дирекция в Монтана казаха за БТА, че в последните години подобни кражби от офиси на фирми са голяма рядкост, но е имало кражби на парични суми от частни домове.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
Лом офис откраднати пари
Последвайте ни
Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Полша задейства военната си авиация заради масирана руска атака срещу Украйна

Тръмп: Щом и

Тръмп: Щом и "Хамас" потвърди, примирието в Газа незабавно влиза в сила

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Приятел на задържания българин от флотилията с апел към посолството ни в Тел Авив

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край

Героите от потопа: Историите зад кадрите, разчувствали България след бедствието край "Елените"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 5 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 3 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 4 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 4 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

Съюзът на съдиите: Дълг на всеки съдия е да се противопоставя на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели

България Преди 15 минути

Съдийската организация излезе с позиция

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

Гора вместо вода: Нивото на река Дунав край Лом е критично ниско

България Преди 3 часа

Заради маловодието в коритото са се образували острови, а водата се е отдръпнала далеч от защитните диги

Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Татуистката Стефани е вторият отпаднал съквартирант от Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Тя получи най-нисък положителен вот от зрителите на NOVA

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Пухкави кокосови палачинки: Лесна и бърза рецепта за неустоима закуска

Любопитно Преди 4 часа

Кокосовите палачинки са истински хит за закуска, който ще зарадва цялото семейство

Забравеният първи крал на Англия

Забравеният първи крал на Англия

Любопитно Преди 5 часа

Приживе първият крал на Англия е бил известен в цяла Европа. Но през вековете той е бил пренебрегнат от историята

50 интересни факта за българските планини

50 интересни факта за българските планини

Любопитно Преди 5 часа

Всяко място по нашите земи, до което се е докоснала „майката-природа“ е спиращо дъха и заслужава да бъде видяно

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Ясен е първият сигурен участник в следващия сезон на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Приключенецът Николай Бенковски победи ветерана Кралев в кастинг битка

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Мъж от Флорида уби и изяде два пауна, арестуваха го

Свят Преди 13 часа

Сега американецът е изправен пред съд по обвинения в жестокост към животни

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Чешкият премиер поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Свят Преди 14 часа

АНО спечели близо 35% от гласовете на парламентарните избори

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Бурята "Ейми" взе жертви във Франция

Свят Преди 14 часа

Бурята прекъсна електрозахранването

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Украйна: Китай дава на Русия сателитна информация за ракетни удари

Свят Преди 15 часа

"Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай", каза Олег Александров

<p>Партията на Андрей Бабиш отбеляза победа на изборите в Чехия - какво следва?</p>

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

Свят Преди 15 часа

Избирателната активност беше доста висока - 68,8%

Арестуваха двама крадци в "Елените"

Арестуваха двама крадци в "Елените"

България Преди 16 часа

Предстои да бъде образувано разследване по случая

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 16 часа

Ще се стигне ли до криза с отпадъците на София

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

След бедствието: В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена в "Елените"

България Преди 17 часа

По първоначална информация тялото е на жена, открито в апартамент на втория етаж на сграда в курорта

<p>Десетки арестувани на протест в Лондон след кървавата атака в Манчестър</p>

В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Свят Преди 17 часа

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Мис България Радостина Костадинова: Не си спомням мигове на сплотено семейство вкъщи

Edna.bg

Къде да сложим орхидея у дома, за да привлечем щастието и късмета

Edna.bg

Томас Франк е възхитен от своите футболисти след победата над Лийдс

Gong.bg

Вини Жуниор: Искам да продължавам така, за да помагам на отбора

Gong.bg

Приятел на Васил Димитров: Притеснявам се за него, но той ще измисли какво да прави

Nova.bg

Регионалният министър: Пускането на новия участък от АМ “Хемус” ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе

Nova.bg