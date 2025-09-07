България

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

7 септември 2025, 12:17
Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец
Източник: БГНЕС

Щ астлива развръзка: румънският гражданин, който вчера беше обявен за издирване в курорта Слънчев бряг, е намерен в резултат на активните полицейски оперативно-издирвателни мероприятия, съобщиха от МВР-Бургас.

Беше съобщено, че 42-годишният мъж Стелиан Мику е изчезнал на 01.09 т.г. около 15.30 ч.

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас,

в отбивката за „Перла“ от служители на Районно управление – Приморско.

Издирват румънски гражданин със специални нужди, изчезнал от Слънчев бряг

Бил е облечен с дрехите от деня на изчезването: черна тениска и черни къси панталони, като на екипа патрулни полицаи направило впечатление, че стоял спокойно в отбивката, подпрян на мантинелата, държейки син балон, без да прави опит да спира минаващите превозни средства.

Мику, който е със специални потребности, е отведен в крайморското районно управление, като предстои да бъде предаден на близките си.

Към момента не е дал обяснения къде е бил за времето от изчезването си и как се е озовал на територията, обслужвана от РУ-Приморско.

За откриването на Стелиан Мику бяха предприети мащабни действия от служители на Районно управление-Несебър и сектор „Издирване“ към отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР-Бургас, като освен до полицейските служители, информация за предприетото издирване бе разпространена, чрез медиите и до обществеността.

Източник: Агенция "Фокус"    
Слънчев бряг румънец специални потребности МВР
Всичко от днес

