На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

В опит да сложи край на дългогодишни злоупотреби и да защити най-уязвимите членове на обществото, Народното събрание единодушно прие на първо четене ключови изменения в Наказателния кодекс. Решението, подкрепено със 172 гласа „за“, криминализира организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз, предвещавайки нова ера на строгост срещу недобросъвестни практики.

Предложението на Министерския съвет предвижда наказание до три години лишаване от свобода или пробация за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите

и по този начин излагат на опасност живота или здравето на възрастните хора. Това е пряк отговор на случаите, в които възрастни хора са били подлагани на неадекватни грижи и условия, често граничещи с малтретиране.

Особено строго ще бъде отношението към лицата, които системно нарушават закона.

Ако някой предоставя услуги като дом за възрастни хора без лиценз и повтори деянието в едногодишен срок след наложена глоба, ще подлежи на до пет години лишаване от свобода и глоба от 1000 лв. до 5000 лв. За юридическите лица, които се обогатят от тази незаконна дейност, се предвижда имуществена санкция от 100 000 лв. – мярка, целяща да удари по финансовите основи на нелегалния бизнес.

Законодателите предвиждат и по-тежки наказания при утежняващи обстоятелства

Престъплението ще бъде квалифицирано като по-сериозно, ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; чрез използване на неверни или подправени документи; с цел имотна облага; от лице, действащо по поръчение на организирана престъпна група; или представлява опасно рецидивиране. Тези клаузи целят да обхванат най-тежките форми на експлоатация.

Паралелно с измененията в Наказателния кодекс, се променя и Законът за социалните услуги. Той предвижда сериозно завишаване на глобите и имуществените санкции при предоставяне на социални услуги без лиценз, като те могат да достигнат до 30 000 лв. При неспазване на законодателството и стандартите за качество, особено когато това е довело до нарушаване на правата на потребителите, санкциите могат да достигнат до 25 000 лв. Тези мерки подчертават ангажимента на държавата за по-строг контрол и гарантиране на достоен живот за възрастните хора.