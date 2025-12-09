България

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Какво се прави и какво НЕ се прави на Зимна Св. Анна

9 декември 2025, 06:48
Големият зимен празник на жените - кой има имен ден
Източник: iStock/GettyImages

Н а 9 декември православната църква почита Света Анна – майката на Дева Мария и една от най-почитаните жени в християнския свят. В народния календар този ден е известен като Зимна Св. Анна и е обвит в множество традиции, поверия и ритуали, свързани с плодородието, женската сила и закрилата на дома.

Коя е Св. Анна?

Според християнското предание Св. Анна и нейният съпруг Йоаким дълги години живели бездетни – нещо, което тогава се смятало за тежко изпитание. След дълги молитви Бог ги дарил с дете, което по-късно ще стане Божия Майка – Дева Мария. Именно затова Св. Анна се почита като покровителка на брака, семейството, майчинството, бременните жени и раждащите майки.

В православието Св. Анна е символ на домашното огнище и семейната сплотеност; майчинството, бременността и раждането; женското здраве и плодородието.

Българските народни вярвания я представят като могъща закрилница срещу болести и зли сили, особено по време на зимните месеци.

Традиции и поверия в България

Празникът има особен характер, тъй като се смята за женски ден. На него жените са тези, които водят ритуалите, приготвят трапезата и извършват благословиите за дома.

В българската традиция денят е свързан със:

  • предпазване от магии и зли сили – вярвало се, че в нощта срещу празника те се активизират
  • пазене на дома – често се пали лампада или свещ, която да пази семейството
  • омесване на обредни пити – за здраве и плодородие

В Родопите и част от Северна България домакините поставят сол в ъглите на къщата, за да отблъснат злото.

Какво се прави на този ден

  • Жените месят обредни хлябове и ги раздават на съседи и близки.
  • Бременните не работят тежка работа, за да е леко раждането.
  • Пали се свещ пред иконата на Св. Анна за здраве на децата и благополучие на дома.
  • В някои райони се правят молитви-светци за предпазване от болести, особено срещу чума, шарка и други „женски болести“.

Какво НЕ се прави

По стар обичай този ден е забранен за тежка работа, особено:

  • шиене
  • плетене
  • тъкане
  • пране
  • копаене и друга физическа работа

Смятало се, че нарушението може да доведе до нещастия или болести в семейството, особено сред жените и децата.

Кой празнува имен ден?

На 9 декември празнуват всички, носещи името: Анна, Ани, Анка, Анелия, Анета, Антоанета, Яна, както и мъжкият вариант Анастас.

Зимна Св. Анна е празник, който съчетава вековна народна мъдрост, християнска вяра и обичаи, предавани от поколение на поколение. Ден, който почита силата на семейството, майчинството и топлината на домашното огнище.

Св. Анна 9 декември православие народни обичаи майчинство плодородие семейно огнище женски празник имен ден Дева Мария
Последвайте ни
Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

9 декември: След четири века Йерусалим отново е в християнски ръце

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония</p>

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

Свят Преди 28 минути

Вълните достигнаха височина от 70 см в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Тръмп: Европа се движи в много лоша посока

Свят Преди 58 минути

Американският президент разкритикува ЕС за наложената на X глоба

Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

Европейските лидери отчитат "положителен напредък" по въпроса за замразените руски авоари

Свят Преди 9 часа

"Всички лидери са съгласни, че сегашният момент е критичен"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Свят Преди 10 часа

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и Палестинския технократичен комитет

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 10 часа

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 10 часа

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

България Преди 11 часа

Студентският празник традиционно дава неофициалното начало на зимния сезон в подножието на Пирин

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Свят Преди 11 часа

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Свят Преди 11 часа

Двама от обвиняемите са получили по 12 години затвор, третият - 11 години

<p>Има ли&nbsp;аномалии в АЕЦ &quot;Фукушима&quot; след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония</p>

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Свят Преди 11 часа

След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 11 часа

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

България Преди 11 часа

Единият пострадал е в безсъзнание след мозъчно сътресение, а другият е със счупен нос

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Германия призова Пекин да използва влиянието си върху Русия за край на войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Китай, един от основните търговски партньори на Русия, твърди, че заема неутрална позиция в украинския конфликт, но се въздържа да осъди руската агресия

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 13 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

<p>&quot;Страната е на ключов кръстопът&quot;: Една година след падането на Асад (ОБЗОР)</p>

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Свят Преди 13 часа

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 13 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Всичко от днес

От мрежата

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 декември, вторник

Edna.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Венсан Компани: Байерн е близо до топ 8

Gong.bg

Байерн посреща Спортинг в ключов мач от Шампионска лига

Gong.bg

Почитаме Света Анна – майка на Богородица

Nova.bg

Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС

Nova.bg