Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Н а 9 декември православната църква почита Света Анна – майката на Дева Мария и една от най-почитаните жени в християнския свят. В народния календар този ден е известен като Зимна Св. Анна и е обвит в множество традиции, поверия и ритуали, свързани с плодородието, женската сила и закрилата на дома.
Коя е Св. Анна?
Според християнското предание Св. Анна и нейният съпруг Йоаким дълги години живели бездетни – нещо, което тогава се смятало за тежко изпитание. След дълги молитви Бог ги дарил с дете, което по-късно ще стане Божия Майка – Дева Мария. Именно затова Св. Анна се почита като покровителка на брака, семейството, майчинството, бременните жени и раждащите майки.
В православието Св. Анна е символ на домашното огнище и семейната сплотеност; майчинството, бременността и раждането; женското здраве и плодородието.
Българските народни вярвания я представят като могъща закрилница срещу болести и зли сили, особено по време на зимните месеци.
Традиции и поверия в България
Празникът има особен характер, тъй като се смята за женски ден. На него жените са тези, които водят ритуалите, приготвят трапезата и извършват благословиите за дома.
В българската традиция денят е свързан със:
- предпазване от магии и зли сили – вярвало се, че в нощта срещу празника те се активизират
- пазене на дома – често се пали лампада или свещ, която да пази семейството
- омесване на обредни пити – за здраве и плодородие
В Родопите и част от Северна България домакините поставят сол в ъглите на къщата, за да отблъснат злото.
Какво се прави на този ден
- Жените месят обредни хлябове и ги раздават на съседи и близки.
- Бременните не работят тежка работа, за да е леко раждането.
- Пали се свещ пред иконата на Св. Анна за здраве на децата и благополучие на дома.
- В някои райони се правят молитви-светци за предпазване от болести, особено срещу чума, шарка и други „женски болести“.
Какво НЕ се прави
По стар обичай този ден е забранен за тежка работа, особено:
- шиене
- плетене
- тъкане
- пране
- копаене и друга физическа работа
Смятало се, че нарушението може да доведе до нещастия или болести в семейството, особено сред жените и децата.
Кой празнува имен ден?
На 9 декември празнуват всички, носещи името: Анна, Ани, Анка, Анелия, Анета, Антоанета, Яна, както и мъжкият вариант Анастас.
Зимна Св. Анна е празник, който съчетава вековна народна мъдрост, християнска вяра и обичаи, предавани от поколение на поколение. Ден, който почита силата на семейството, майчинството и топлината на домашното огнище.