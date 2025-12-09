Големият зимен празник на жените - кой има имен ден

Н а 9 декември православната църква почита Света Анна – майката на Дева Мария и една от най-почитаните жени в християнския свят. В народния календар този ден е известен като Зимна Св. Анна и е обвит в множество традиции, поверия и ритуали, свързани с плодородието, женската сила и закрилата на дома.

Коя е Св. Анна?

Според християнското предание Св. Анна и нейният съпруг Йоаким дълги години живели бездетни – нещо, което тогава се смятало за тежко изпитание. След дълги молитви Бог ги дарил с дете, което по-късно ще стане Божия Майка – Дева Мария. Именно затова Св. Анна се почита като покровителка на брака, семейството, майчинството, бременните жени и раждащите майки.

В православието Св. Анна е символ на домашното огнище и семейната сплотеност; майчинството, бременността и раждането; женското здраве и плодородието.

Българските народни вярвания я представят като могъща закрилница срещу болести и зли сили, особено по време на зимните месеци.

Традиции и поверия в България

Празникът има особен характер, тъй като се смята за женски ден. На него жените са тези, които водят ритуалите, приготвят трапезата и извършват благословиите за дома.

В българската традиция денят е свързан със:

предпазване от магии и зли сили – вярвало се, че в нощта срещу празника те се активизират

пазене на дома – често се пали лампада или свещ, която да пази семейството

омесване на обредни пити – за здраве и плодородие

В Родопите и част от Северна България домакините поставят сол в ъглите на къщата, за да отблъснат злото.

Какво се прави на този ден

Жените месят обредни хлябове и ги раздават на съседи и близки.

Бременните не работят тежка работа, за да е леко раждането.

Пали се свещ пред иконата на Св. Анна за здраве на децата и благополучие на дома.

В някои райони се правят молитви-светци за предпазване от болести, особено срещу чума, шарка и други „женски болести“.

Какво НЕ се прави

По стар обичай този ден е забранен за тежка работа, особено:

шиене

плетене

тъкане

пране

копаене и друга физическа работа

Смятало се, че нарушението може да доведе до нещастия или болести в семейството, особено сред жените и децата.

Кой празнува имен ден?

На 9 декември празнуват всички, носещи името: Анна, Ани, Анка, Анелия, Анета, Антоанета, Яна, както и мъжкият вариант Анастас.

Зимна Св. Анна е празник, който съчетава вековна народна мъдрост, християнска вяра и обичаи, предавани от поколение на поколение. Ден, който почита силата на семейството, майчинството и топлината на домашното огнище.