България в изпепеляваща прегръдка: Жълт код и до 39° във вторник

О пасно горещото време, което е хванало България в изпепеляваща прегръдка остава в сила и във вторник, 30 юни, когато отново е обявено предупреждение за екстремно високи температури.

Предупреждението от първа степен – жълт код важи за всички области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

При жълт код за горещини от НИМХ съветват: Бъдете внимателни – очакват се много високи температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Във вторник ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за юни.

Предупреждение от първа степен - жълт код за цялата страна, за вторник, 30 юни Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 52 мин. и залязва в 21 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 17 мин. Луната в София залязва в 5 ч. и 44 мин. и изгрява в 21 ч. и 56 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В сряда на повече места ще са в Северна България и планините, а в четвъртък в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 28° и 33°.