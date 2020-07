Борисов в Брюксел: Надявам се да постигнем споразумение

"Искрено се надявам въпреки различията днес да имаме вече постигнато споразумение", съобщи премиерът Бойко Борисов на влизане на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, Белгия, цитиран от БГНЕС.

Министър-председателят участва в извънредното заседание на Европейския съвет днес и утре в Брюксел. Това е първата присъствена среща на европейските лидери от началото на пандемията.

Държавните и правителствените ръководители обсъждат Плана за възстановяване на Европа в отговор на кризата, породена от COVID-19, който включва Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и инструмента „Следващо поколение ЕС“.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази увереност, че с политически кураж е възможно да бъде постигнато споразумение за възстановителния фонд на ЕС, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Преговорите ще бъдат много трудни, но не само по въпроса за парите, а и за хората, за бъдещето на ЕС, за нашето единство" , каза той при пристигането си за срещата на върха в Брюксел.

