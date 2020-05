ЕК предлага фонд от 750 млрд. за икономиката

Е вропейската комисия (ЕК) предложи създаването на фонд за възстановяване на икономиката на ЕС след пандемията от коронавирус в размер на 750 милиарда евро.

Това съобщи в Туитър еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони, цитиран от ТАСС.

"Комисията предлага да се създаде фонд за възстановяване в размер на 750 милиарда евро, който ще бъде добавен към вече стартираните общоевропейски механизми", написа той.

Силно задлъжнелите Италия и Испания, най-силно засегнатите държави от пандемията на коронавируса, ще бъдат основните бенефициенти на план за възстановяване, приет от Европейската комисия в сряда.

От 750-те милиарда евро на плана Италия ще получи до 81,8 милиарда пряка помощ и 90,9 милиарда заеми, докато Испания ще получи 77,3 милиарда помощи и 63,1 милиарда кредити, сочи документ, видян от АФП.

