България

Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси

Печалбата им отново расте, отчете БНБ

1 октомври 2025, 12:33
Банките взели от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси
Източник: iStock

Б анките у нас са получили от клиентите си 1,5 млрд. лв. от такси, докато за същия период на миналата година сумата е била 1,353 млрд. лв., показват последните данни на БНБ към края на август, съобщава pariteni.bg.

Приходите от лихви са 3,698 млрд. лв., почти колкото и през миналата година.

Тези две пера са основните за нарастване на печалбата на банковата система, която към края на август е 2,5 млрд. лв., със 107 млн. лв. (4,4%) повече спрямо отчетената към 31 август 2024 г.

Активите на банковата система нарастват с 2,4 млрд. лв. (1,2%) до 203,3 млрд. лв. През периода се увеличават кредитите и авансите (с 1,6 млрд. лв., 1,3%) и дълговите ценни книжа (с 881 млн. лв., 2,5%).

Вземанията от кредитни институции отбелязват растеж с 571 млн. лв. (4,8%) до 12,5 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл се увеличава на месечна база с 1 млрд. лв. (0,8%) до 120.1 млрд. лв. Нарастват кредитите за домакинства – с 894 млн. лв., 1,7% (в това число с 622 млн. лв. – обезпечените с жилищен имот), за други финансови предприятия – със 147 млн. лв. (1,6%), и за сектор държавно управление – със 7 млн. лв. (0,6%).

Кредитите за фирмите намаляват с 37 млн. лв.

В края на август депозитите в банковата система възлизат общо на 171,8 млрд. лв., като спрямо края на юли нарастват с 2,1 млрд. лв. (1,2%). Увеличение е отчетено при депозитите на домакинства (с 1 млрд. лв.), на нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв., 2,4%) и на други финансови предприятия (със 192 млн. лв., 4,8%).

Източник: pariteni.bg    
Банкова система БНБ Приходи от такси Приходи от лихви Печалба на банките Активи на банките Кредити Депозити Кредити за домакинства Депозити на домакинства
