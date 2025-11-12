16-годишна обра възрастен мъж в Рила

М ъж на 79 години е заявил във вторник в полицейското управление в град Рила, че са му откраднати 2200 лв. След предприети незабавни издирвателни действия служителите установили извършителя на деянието – 16-годишно момиче от града, съобщиха от полицията.

От момичето е иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.

Досъдебно производство е образувано и в полицията в Кюстендил, за упражнено домашно насилие.

Момче на 16 години е отправило закани към баба си. За случая също е уведомена прокуратурата, казаха още от полицията.