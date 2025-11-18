„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

З а тринадесета поредна година Асоциацията на студентите медици в България организира инициативата „Болница за плюшени мечета“. Събитието ще се проведе през декември 2025 година в големите търговски центрове в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, и е насочено към деца на възраст 2-9 години. Целта е да се покажат посещенията при лекаря като нещо нормално и забавно, помагайки на малчуганите да преодолеят страховете си от медицинските прегледи.

23.11 и 24.11.2025 от 10:30 до 17:00 часа гр. София – РИНГ МОЛ ниво 2 до хълмчетата

29.11.2025 от 10:30 до 17:00 часа гр. Стара Загора – МОЛ ГАЛЕРИЯ Стара Загора в зона за храна

29.11 и 30.11.2025 от 10:30 до 17:00 часа гр. Бургас – МОЛ ГАЛЕРИЯ Бургас

13.12 и 14.12.2025 от 10:30 до 17:00 часа гр. Варна – ДЕЛТА ПЛАНЕТ МОЛ до дървото

13.12 и 14.12.2025 от 10:30 до 17:00 часа гр. Пловдив – МОЛ ПЛАЗА партер под видео стената

13.12 и 14.12.2025 от 10:30 до 17:00 часа гр. Плевен – МОЛ Панорама Плевен

В рамките на кампанията всяко дете ще бъде помолено да донесе своя любима плюшена играчка, която ще бъде неговият "пациент". Студентите по медицина ще се включат като асистиращи на децата, които са в роля на лекаря, предоставяйки информация и съвети за здравето на техните плюшени "детски пациенти". Чрез игри и забавления децата ще научат как да говорят открито за медицински проблеми и ще се запознаят с основните манипулации, извършвани при рутинен преглед.

„Болница за плюшени мечета“ не само помага на децата да се чувстват по-уверени в медицинската среда, но също така предоставя на студентите ценен опит в общуването с малките пациенти и изграждането на доверие. „Като бъдещи лекари, ние искаме да създадем позитивна връзка с децата и да ги научим, че здравето е важна част от живота“, споделя Председателя на Комитета по Обществено здраве на Асоциация на Студентите медици в България.

Събитието ще включва и интерактивни игри, насочени към промоцията на здравословни навици, включително информация за правилното хранене, физическата активност и важността на редовните медицински прегледи. Родителите ще бъдат активно включени в инициативата и ще получат ценна информация относно денталната грижа и здравословния начин на живот.

Всяка година кампанията получава все по-добър отзвук, разпознаваемост, подкрепа и присъствие в лицето на дечицата, техните родителите, като активно призоваваме участието на популярни личности, бизнес, институционални партньори и медии за постигане целите ни – да достигнем до повече дечица в нашата страна.

През 2025 година медиен партньор в това начинание ще бъдат платформите Ohnamama.bg, Edna.bg и Vesti.bg.

За повече информация относно кампанията и как можете да участвате, моля, свържете се с нас на 0894384009 и 0888690094.