Изкуството по време на война: Художникът войник, който твори с кал и пепел

К огато Олег Базилевич, художник и писател, се записва на военна служба в деня, в който Русия нахлува в родната му Украйна, той приготвя двете неща, които цени най-много - акварелите си и флейтата си, съобщава Ройтерс.

На фронта лейтенантът, който служи като заместник-командир на артилерийска батарея, отделя време от тежките ежедневни задължения, за да рисува, използвайки молив, въглен и акварелните си бои.

Всичко това се променя в един дъждовен ден, когато 59-годишният мъж открива, че може да използва и кал, след като се опитва да я измие от ръцете и ботушите си.

