Мъж скача в езеро всеки ден, за да се избави от стреса от пандемията

Ш офьор на автобус от Чикаго, САЩ търси начин да се освободи от стреса по време на пандемията и в събота за 365-ти пореден ден скочи в езерото Мичиган, съобщи Асошиейтед прес.

Дан О'Конър започнал да се гмурка в езерото при пристанище Монтроуз в Линкълн парк в Чикаго миналата година, за да се освободи от стреса.

"Беше по време на пандемията, на протестите, в изборната година. Това беше мястото, на което можех да дойда и да се изолирам от целия този шум и да съм напълно сам със себе си на езерото и да открия онези дзен-моменти", каза мъжът, който е баща на три деца.

"Some moments of zen." Dan O’Conor, a Chicago bus driver looking for a way to relieve stress during the virus pandemic, has jumped into Lake Michigan for a 365th straight day. Winter was tough. https://t.co/j3k4qIH2nk