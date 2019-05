В ероятно всеки човек, който лети по няколко пъти в годината, е имал случай на закъснял или отменен полет. Едва 5% от клиентите на авиокомпаниите обаче търсят обезщетение. Една от причините е, защото не знаят правата си или заради дългата и тежка процедура.

Татяна Миткова, Александър Сумин и Велизар Шулев създават първата българска компания, която помага на самолетни пътници да потърсят правата си при проблем с полета.

“Целта ни е да достигнем до възможно най-много пътници и да ги информираме за правата им.

Вдъхнови ни това да можем да обработваме хиляди искове и да го правим като технологична компания, а не като кантора”, споделя Татяна Миткова от ClaimCompass в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg и “Вдъхновените”.

Александър, Татяна и Велизар Източник: Личен архив

Тримата основатели на ClaimCompass са от България, но по различни пътища се случва така че Александър живее в Канада, Велизар в Шотландия, а Татяна в Берлин, където следват и работят.

Във видеото по-горе вижте цялото интервю с основателите на ClaimCompass

Таня идва от правния сектор, Велизар, който е технически директор – завършва софтуерно инженерство, занимава се с програмиране и към момента ръководи техническия екип на компанията.

Александър Сумин живее и работи в Монреал, а след това отива в Берлин, където се занимава с маркетинг и PR. Именно там се запознава с Таня, която му представя бизнес идеята си.

Защо избрах да се върна в България?

“Стори ми се доста интересно, тъй като бях прекарал няколко години в авиационната индустрия и никога не бях чувал за подобен европейски регламент, затова първоначално решихме да го тестваме от дистанция”, разказва Александър.

За да осъществяват дейността си, екипът на ClaimCompass стъпва на европейския Регламент 261/2004.

Млад българин създаде софтуер, който се използва в цял свят

Той е валиден за всички полети, кацащи или излитащи от държава членка на Европейския съюз, и регламентира обезщетение за пасажерите от страна на авиопревозвача, в случай че по вина на самата компания полетът е закъснял с повече от три часа, отменен е, или пък им е отказан достъп до борда.

"Интересното е, че въпреки че този регламент съществува от години, в над 90% от случаите авиокомпаниите се опитват да отхвърлят иска, без да имат основание за това", казва Миткова.

Това е моментът, в който се намесва юридическият екип на ClaimCompass.

Eкипът на ClaimCompass Източник: Личен архив

Подаването на иск става изцяло онлайн и отнема около 2-3 минути, като е необходима само основната информация – кой е въпросният полет и какво се е случило с него, а клиентите не заплащат предварителна такса за обработка на исковете.

От какво се оплакват пътуващите със самолет

“Ние поемаме комуникацията с авиокомпанията, допълнителни проучвания – за времето, състоянието на летището, технически повреди на самолета. Събираме всичко това на едно място така че да построим един силен аргумент срещу компанията и да я накараме възможно най-бързо да достави обезщетението, ако такова се дължи”, обяснява Татяна.

Същевременно от ClaimCompass информират пътниците още на първата стъпка дали въобще имат право на компенсация, тъй като има и ситуации, в които се е случило нещо непредвидено, което не е по вина на авиокомпанията и наистина тя не дължи такова обезщетение.

Борис Павлов е на 30 години и се завърна в България. Вижте защо

“В момента средно успяваме да изплащаме обезщетение за около 2-3 месеца само че при по-сложни случаи, ако се стигне до съдебни действия, това може да бъде и между 6 – 12 месеца.

Сумите варират от 250 евро до 600 евро на пътник”, посочва Татяна Миткова.

Мисията на ClaimCompass е да стигне до абсолютно всеки пътник, който има право на обезщетение.

Източник: Личен архив

“Опитваме се да съкратим времето и ресурсите, които един пътник влага в това да получи обезщетението, което му се полага – чрез автоматизация, технологии, разрастване на екипа и партньорства”, допълва Сумин.

Компанията е създадена през 2015 г., а тримата българи само за 2 години успяват да привлекат вниманието на американски инвеститори и да минат през менторска програма в САЩ.

Българската компания, в която са инвестирани 22 милиона

Източник: Личен архив

Във видеото по-горе вижте цялото интервю с основателите на ClaimCompass

Там получават изключителен опит от най-добрите в сферата, а след това се връщат в България, където изграждат екипа си.

ClaimCompass е отличен с награди и признания като CESA Award 2017, Webit Award: Best Use of Digital in Travel 2017, DigitalK: Best Pitch 2017, Forbes 30 под 30 и други.

Стани един от Вдъхновените, изпратете историята си тук.

По темата Как да получим обезщетение при закъснял или отменен полет

Българи с уникален визуален проект, който ще ви изуми

От втора работа към собствен бизнес - пътят на Ирина

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram .