Лондон ще евакуира котки и кучета от Кабул

Б ританският министър на отбраната Бен Уолъс обяви, че е разрешил евакуацията от Кабул на кучета и котки, обитаващи приют за животни, създаден от бивш британски морски пехотинец, съобщава БТА.

Стопанинът на приюта Пол Фартинг е поискал въздушна евакуация за персонала и за обитателите на приюта - 140 кучета и около 60 котки.

Това предизвика дебати във Великобритания на фона на новините за хиляди афганистанци, които се опитват да напуснат родината си след идването на власт на талибаните.

България ще даде убежище на до 70 афганистански граждани

"Ако пристигне със своите животни, ще потърсим летищен слот за самолета му", написа в Туитър Бен Уолъс за Фартинг.

Ден по-рано той заяви, че "няма да даде приоритет на животните пред отчаяните мъже, жени и деца, които чукат на вратата"

Позицията му предизвика призив за оставката му от страна на Доминик Дайър, активист за защита на животните. В сряда той туитна, че промяната в позицията на Уолъс се дължи на намеса от страна на премиера Борис Джонсън.

"Рискувахме живота си за тях. Принудени бяхме да зарежем всичко"

Британското правителство е издало входни визи на всички служители на приюта и на членовете на семействата им, общо 68 души, написа Фартинг в Туитър в понеделник.

Във вторник поддръжници на приюта обявиха, че частно чартиран самолет А330, финансиран с дарения, чака на летището в Кабул да евакуира персонала и обитателите на приюта. Великобритания досега е евакуирала над 10 200 души от Кабул.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ