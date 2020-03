Уроци за изолацията от едно италианско семейство

С емейство Анини са в изолация в дома си в Рим от близо три седмици.

Те разговарят с кореспондент на Би Би Си от своята тераса и дават съвети на всички останали семейства по света, които се намират в същото положение.

"Това е изживяване, което бих сравнила със световна война"

Селения, Алън и Федерико не са напускали апартамента си през последните 18 дни. За този период единствено главата на семейството - Алън, е излизал 2 пъти до магазина.

Coronavirus: Lessons for lockdown from an Italian family including a Mar - At - Home on the day of the cancelled Rome Marathon. 🏃‍♂️ What a wonderful family. #Covid_19 https://t.co/SAPgd2A34n

Ето какво разказва семейството относно уроците, които са научили по време на изолацията:

"Трябва да планираш дните си много добре. Всъщност трябва да се държите сякаш сте в офиса. Единствената разлика е, че всички сме заедно. 24 часа на ден - всички сме заедно. Стоим в три различни стаи и така не се нервираме", шеговито споделя Алън.

Той и жена му работят от вкъщи, а синът им се обучава дистанционно.

"Светът наистина е пълен със заплахи и има безброй мрачни места, но..."

"Жена ми работи от всекидневната, а синът ми стои в своята стая. В момента играе на компютъра, но това е и мястото, на което получава своите виртуални уроци".

За Ковид-19: Разказва един българин в Мадрид

На въпрос какво е разбрал за семейството си, което не е знаел преди, Алън шеговито отговаря:

"Че синът ми яде много!"

Коя е Павлова и защо кръстиха торта на нея?

BBCWorld: "We are staying in three different rooms"



The Aninni family haven't left their flat in Rome for nearly three weeks, so what advice do they have for other families across the world doing the same? https://t.co/fNiwDmqH2x pic.twitter.com/Lv9bgN4tlY