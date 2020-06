Полската армия „случайно” нахлу в Чехия

П олша призна, че миналия месец нейните въоръжени сили са нахлули в Чехия. Министерството на отбраната във Варшава описа станалото като „недоразумение”, съобщава Би Би Си.

Инцидентът опасно напомня за поделянето на Чехословакия между Германия, Полша и Унгария, предхождащо Втората световна война.

Полските войници, изпратени, за да пазят границата с Чехия, като част мерките за борба с коронавируса, по неизяснени причини нахлули на чешка територия и заели позиции близо до местна църква. Според информацията те останали там за няколко дни и не позволявали на местните жители да посещават храма.

В крайна сметка правителството на Чехия се свързало с Варшава, за да разреши ситуацията.

Инцидентът се случил в североизточнта част на Моравия, в историческата област Силезия – част, от която се намира в Чехия.

Чешкото министерство на външните работи посочва, че все още няма удовлетворително обяснение за инцидента.

Информация за станалото първо е публикувана в местния вестник „Деник”. Един от инженерите, който отговарял за ремонтните дейности на църквата решил да направи снимки на обекта. По пътя, малко преди храма той бил спрян от въоръжени полски войници, който блокирали шосето и не допускали никой до храма.

От вестника изпратили кореспонденти на място, които потвърдили достоверността на информацията. Църквата се намира на около 30 метра от границата между двете държави, която в този район преминава по коритото на малка рекичка.

Все още не е ясно колко дълго е продължила „окупацията” на храма от полските войници. Според инженера, съобщил първи за ставащото, пътят бил блокиран в продължение на поне 4 дни.

След това чешките власти се намесили и полските войници били принудени да се оттеглят.

