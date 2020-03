Коронавирусът: Врагът с многото съюзници вкъщи

Н овият коронавирус, наречен "враг на човечеството" от Световната здравна организация, отприщи ритмиката и световните лидери обявяват собствените си войни за смъртоносната болест.

Вирусът се предава предимно чрез дихателни капчици, но и чрез физически контакт с всекидневни предмети, така че фронтовата линия е точно под носа ни.

От бутона на асансьора до тоалетната седалка, ето няколко от нашите ежедневни врагове по времето на коронавирус. Но има и няколко предмета, които може би са били обвинени погрешно.

Заклети врагове

"Всеки предмет или повърхност, който е бил докоснат или замърсен от кашлица, капчица или екскременти, може да бъде заразен", казва Амандин Гамбъл, изследовател от лабораторията "Лойд-Смит" в Калифорнийския университет.

Според проучване, публикувано миналата седмица в New England Journal of Medicine, за което Гамбъл е допринесъл, новият коронавирус все още може да бъде открит на повърхности от пластмаса и неръждаема стомана след два до три дни и до 24 часа на картон.

Данните обаче са получени в лабораторни условия и не е известно дали оставащото количество вирус е достатъчно, за да е все още заразно.

"Трябва основно да внимавате за предмети и повърхности, които е вероятно да са били в контакт с голям брой хора, като масички за кафе, металните тръби в градския транспорт, дръжките на вратите, бутоните на асансьора и ключовете за осветление на обществени места", казва тя.

"Тъй като не е възможно напълно да се избегне докосването до тези предмети и повърхности (например от хора, които живеят в жилищни сгради или пазаруват хранителни стоки), важно е да измиете ръцете си и да избягвате да докосвате лицето си, за да не се заразите и кашляйте в шепата си, кихайте в кърпичка, за да избегнете заразяване на другите."

