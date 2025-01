Samsung Galaxy S25 прави AI наш практичен асистент

В ече няма съмнение, че изкуственият интелект (AI) ще бъде част от нашето ежедневие. Въпросът се пренасочва към това как точно AI ще се впише в живота ни така, че да е от полза и да не ни замени, а да ни помага.

И определено има много дейности от ежедневието, които се нуждаят от оптимизиране и улесняване. Именно в тази посока е насочена чисто новата серията смартфони Galaxy S25 на Samsung.

Тя включва три модела: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. И трите имат пълен достъп до всички AI функции на Samsung, които все повече се разгръщат. Серията Galaxy S25 има за основна задача да направи AI достъпен и използваем в ежедневието без да се натрапва, като същевременно данните ни и личното ни пространство остават защитени.

Искрено и лично

Източник: Samsung

За да може всеки един от моделите на серията Galaxy S25 да бъде пълноценен личен асистент, той трябва да познава добре своя собственик. Съвсем разбираемо, за много хора е притеснително устройството им да събира информация за тях. Затова Samsung разработва серията Galaxy S25 и идващата с него операционна система One UI 7, базирана на Android 15, от самото начало да защитава данните на потребителите и да ги обработва отговорно и разумно.

Смартфоните използват новия Personal Data Engine. Това е платформата, която осигурява персонализираните функции и услуги за потребителя. Тя обработва личните данни и ги предава на различните AI алгоритми и системи в смартфона. Всичко това става в криптирана среда, като данните се пазят в Knox Vault в рамките на устройството и до тях има строго ограничен достъп. Потребителят може да избира дали да разреши на Galaxy AI да обработва част от данните и в клауда, за да получи още повече функции. Въведени са и нови функции за ограничаване на разрешенията за приложения, подобрена защита при кражба и др.

Така можем да се доверим на новата серия Galaxy S25, че ще предпазва нашите лични данни и ще ги използва разумно и отговорно. И ще може да развихри своите способности да бъде истински личен асистент.

Източник: Samsung

За целта използва нови мултимодални AI асистенти. Мултимодален алгоритъм означава, че има няколко различни формата с информация, т.е. текст, снимки, видео, говор, музика. Съответно потребителят може да комбинира форматите, за да зададе своя въпрос или задача, а AI асистентът ще може да отговаря също с различни комбинации, за да предложи най-добрия резултат.

В серията Galaxy S25 има задълбочена интеграция на асистента Google Gemini. Можем да си говорим с него като с приятел, като му задаваме най-различни въпроси и задачи. А той ще избира подобаващ отговор и действие, като дори ще може да използва и различни приложения, за да изпълни искането ни.

Например, уговаряме си среща с приятели и искаме да пробваме нещо ново. Избираме да бъде ресторант с корейска кухня, но не знаем къде има такъв. Можем да попитаме Gemini, като му зададем въпрос къде в града има такива ресторанти, какви са специалитетите и дори да ни препоръча нещо характерно от корейската кухня, което задължително да опитаме. И след като получим отговора и направим своя избор, можем да кажем на Gemini да ни упъти към желания ресторант и той ще отвори Google Maps с маршрута.

Източник: Samsung

Gemini ще може да се използва и за много други неща. Например да промени настройки на телефона, да добавя събития в календара, да пуска музика от приложения като Spotify и какво ли още не. Търсим конкретна снимка от пътуването до Лондон преди две години в галерията на телефона? Можем да я опишем и AI ще я намери.

С грижа за нас

Персонализациите при моделите от новата серия Galaxy S25 и Galaxy AI далеч не са приключили. One UI 7 въвежда и новите функции Now Bar и Now Brief. Първата ще ни предлага различни функции и уиджети на заключения екран, според контекста на ситуацията. Например управление за музиката, данни от последната тренировка, резюме на здравните показатели от Samsung Health и др.

А в определени моменти на деня ще ни показва и Now Brief. Това е генерирано от Galaxy AI резюме със задачите за деня, новини, важни моменти, обобщение на здравни показатели и т.н. Точното съдържание ще зависи от периода на деня, контекста и предпочитанията на потребителя.

Източник: Samsung

Galaxy S25 ще ни помага и в много моменти през деня. Writing Assist например ще обобщава съдържание, ще форматира бележки и ще работи във всяко текстово поле. Call Transcript ще може да транскрибира обажданията и да ги обобщава, като извежда най-важното на преден план.

Функцията Circle to Search with Google също става още по-умна. Тя ще може да разпознава повече съдържание като телефонни номера, URL адреси на сайтове и др. С нея ще може да се търси и музика, включително и чрез тананикането на песен.

Всичко това става много бързо, тъй като серията Galaxy S25 използва процесора Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Той е специално оптимизиран за телефона, има по-голяма изпарителна камера за охлаждане и предоставя значително увеличение в мощността на централния процесор, графичния ускорител и невронния модул. По този начин може да върши по-голяма част от AI обработката в рамките на устройството, което означава по-бързо и сигурно.

Фотостудиото става още по-умно

Източник: Samsung

Мощният хардуер продължава и при камерите. При Galaxy S25 Ultra например имаме 200МР основен сензор, 50МР ултраширокоъгълна камера, 50МР телефото камера с 5х оптично увеличение, 10МР сензор с 3х оптично увеличение и 12МР предна камера за селфита.

Сама по себе си това е доста мощна комбинация. Но тя разполага и с мощта на Galaxy AI и новата версия на ProVisual Engine за оптимизиране на изображенията и видеото. Режимът Nightography има още подобрения за заснемане както на статични снимки, така и на видео. А освен това клиповете по подразбиране се записват с 10-битов HDR за още повече детайли и красиво осветление.

Серията Galaxy S25 идва и с новата функция Audio Eraser. Изкуствен интелект може да разпознава различните шумове в клиповете и ни позволява да премахнем нежеланите, например говор, вятър, музика и др. На разположение са и още възможности и филтри в Portrait Studio, които помагат да развихрим креативността си.

Интересна е функцията Best Face, която се появява, когато се включи Motion Photo. Смартфонът от новата серия Galaxy S25 заснема кратък видеоклип няколко секунди преди и след като натиснете бутона на затвора. Този кратък видеоклип се записва заедно с обикновено изображение. След това, като използвате кадри от това кратко видео, можете да изберете най-доброто лице на човек в кадъра. Това е особено полезно, ако някой в кадъра е мигнал или не харесва изражението си.

Източник: Samsung

Всичко това може да се върши с лекота на големите Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплеи, които използва серията Galaxy S25. Устройствата са изработени за продължителна употреба, като имат по-здрави корпуси (армиран алуминий при Galaxy S25 и Galaxy S25+ и титан при Galaxy S25 Ultra). Използват и повече рециклирани материали, за да се грижат за околната среда, без това да влияе негативно на качеството и здравината им.

Galaxy S25 Ultra за пръв път използва и новото покритие Corning Gorilla Armor 2. Стъклото разполага с нов керамичен слой, който подобрява защитата при падане и увеличава устойчивостта при надраскване. Така смартфонът ще може да издържи по-дълго време и да запази добрия си вид. Софтуерът също ще е на ниво, като и трите модела ще получат по седем години пълни актуализации на операционната система и сигурността.

Източник: Samsung

Ако вече сме събудили интереса ви, серията Galaxy S25 е в кампания за предварителни поръчки до 6-ти февруари включително. Всеки, който заяви предварително своя нов смартфон, ще получи по-голям капацитет памет на цената на по-малкия: 1TB на цената на 512GB, 512GB на цената на 256GB и 256GB на цената на 128GB. Официалният старт на продажбите на българския пазар е на 7-ми февруари.