А строноми за първи път откриха вода в атмосферата на планета K2-18b. Водата в комбинация с благоприятната температура на планетата означава, че там може да има живот, съобщи BBC.

Новите космически телескопи ще могат, според учените, през следващите 10 години да определят дали газовете, съдържащи се в атмосферата на K2-18b, се произвеждат от живи организми. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Nature Astronomy.

„Спиращо дъха откритие“

Проф. Джована Тинети, изследовател от University College London нарече откритието „спиращо дъха“. „За първи път открихме вода на планета, разположена в обитаема зона, където температурата позволява присъствието на живот“, казва тя.

Тази планета е два пъти по-голяма от Земята, температурата на нея - между 0 и 40 градуса по Целзий - позволява на водата да остане в течно състояние.

First detection of #water in the atmosphere of a planet within the habitable zone by @HUBBLE_space. Paving the way for future #exoplanet discoveries by the NASA/ESA/CSA #Webb and our #Ariel mission.

