Как астрономията помага в борбата с рака

И зследване, публикувано в сп. „Нейчър къмюникейшънс“, показва, че методи, първоначално разработени за астрономията и екологията, могат да се използват за изследване на микросредата на солидни тумори, съобщава електронното издание „МедикълЕкспрес“.

Екип на Центъра за ракови заболявания „Питър Маккалъм“ под ръководството на д-р Анна Тригос и Юйчжоу Фън изследва туморни проби от пациенти с рак на простатата, дебелото черво и гърдата. Чрез приложение на методи от астрономията успешно бяха идентифицирани нови подтипове на рака, нови модели, свързани с преживяемостта на пациентите, и успешно бе предвидено при кои пациенти има вероятност първо да се развият метастази.

