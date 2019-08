А строноми от Университета на Калифорния в Лос Анджелис обявиха, че са засекли необичайно мощен светлинен импулс от центъра на Млечния път. Неговият източник е свръхмасивната черна дупка, която е в центъра на галактиката, съобщава ScienceAlert. Оказва се, че това е най-яркият импулс на инфрачервена светлина, който някога е засичан от черна дупка.

Събитието е засечено през май т.г., като е продължило 2 часа и половина. Екипът от учени се занимава с изучаането на Sagittarius A* (името на черната дупка) вече повече от 20 години. През май т.г. инфрачервената светлина от черната дупка рязко се е увеличила 75 пъти.

За сега учените не знаят защо се е случло това. Една от версиите е, че звездата S02 е преминала доста близо и масата ѝ е променила начина на навлизане на газовете в черната дупка. Друга теория е, че газовият облак G2 е повлиял на този процес.

