Центърът на Млечния път експлодирал преди 3 млн. години

Т итанична експлозия в близост до свръхмасивната черна дупка в центъра на Млечния път се е случила преди около 3,5 млн. години, изхвърляйки конусообразна струя радиация от двата полюса на галактиката към безграничното космическо пространство.

Това откритие е направено от екип от учени, ръководени от професор Джос Бланд-Хоуторн от Австралийския център по астрофизика ASTRO 3D.

Феноменът предизвикал два огромни йонизирани лъча, които извървели своя път през нашата галактика, обхващайки все по-голямо разстояние.

Експлозията е била толкова масивна, че е достигнала дори Магелановия поток (стълб от неутрални водородни газове, който свързва галактиките Голям и Малък Магеланов облак).

Around 3.5 million years ago, a gigantic energy flare punched out from the center of our galaxy, the Milky Way. The radiation it released erupted in two energized cones that were so powerful, the impact was felt 200,000 light-years away. https://t.co/UI1aMUlruk