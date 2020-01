Черната дупка в ядрото на Млечния път „се храни” с непознати обекти

Ц ентърът на нашата галактика Млечен път е наистина едно чудато място.

Той често остава в „сянка” за нас, земляните, тъй като пътят ни към него е пресечен от един от спиралните ръкави на галактиката, наситен със звезден газ и прах.

В продължение на 13 години обсерваторията „Кек” на американските острови Хавай събира данни в инфрачервения спектър и най-сетне можем да погледнем отвъд завесата и да разберем какво се случва в това така мистериозно място в Млечния път.

Свърхмасивната черна дупка в ядрото на галактиката – Стрелец А*, се държи необичайно и „яде” изключително настървено от заобикалящата я материя.

Наскоро астрономите откриват нов клас космически обекти, които се намират в близост до Стрелец А*.

Това се казва в скорошно проучване, публикувано тази в сряда в сп. „Нейчър”.

„Тези обекти изглеждат като газ и се държат като звезди”, казва Андреа Гез, автор на изследването и професор по астрофизика.

