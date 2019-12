Нещата, които научихме през 2019 г.

Т ази година станахме свидетели на много неща.

Революционни археологически открития, грандиозни научни изследвания, манията около климатичните промени, както и първото реално изображение на черна дупка.

Днес ще обединим всички тези неща, за които не подозирахме в началото на 2019 г., а днес, в навечерието на 2020 г., вече приемаме за нещо нормално.

Да започваме!

1. „Ню Йорк” на 5000г.

Приключиха разкопките на древен град на днешната територия на Израел, чиято възраст се оценява на 5000 г. Археолозите, които ръководиха разкопките, нарекоха града „Ню Йорк на Бронзовата епоха”.

Un 1 de noviembre de 1700 fallece el rey Carlos II, llamado el Hechizado por su grave estado físico, fruto de la endogamia que caracterizó a la casa de Habsburgo. Último de su linaje, dejó como heredero a su sobrino-nieto Felipe de Anjou, lo cual desató la Guerra de Sucesión. pic.twitter.com/Uql4RMtTdR — Victorial Hispánico (@VictorialHispn) 1 ноември 2019 г.

2. Кръвосмешението и кралският двор

Оказа се, че кръвосмешението е предизвикало лицевите деформации на редица испански крале от 16-ти и 17-ти век.

3. Любовта и половете

„Любовниците от Модена” – два скелета на възраст от 1600 г., открити хванати ръка за ръка, се оказаха един от митовете за вечната любов. Според най-новото проучване през септември се оказва, че скелетите са на двама мъже, а не на мъж и жена, както се смяташе до този момент.

4. Молиер – истина или лъжа?

Стана ясно, че слуховете, които твърдяха, че Молиер не е пишел текстовете си, а само се е подписвал със своето име на чужд гръб, са безпочвени.

A 44,000 year old rock painting in Indonesia might just be the world's oldest recorded story.https://t.co/mQ7vTot3Pd — Amish Mulmi (@amish973) 13 декември 2019 г.

5. Най-старата рисунка на света

Откриха най-старата скална рисунка в света на индонезийски остров. Повече за нея прочетете тук.

6. Спортен туризъм

Оказа се, че най-заснеманото място от туристите в Мадрид, е…стадионът, на който се подвизават футболистите на „Реал Мадрид” – Сантяго Бернабеу.

🏟😍 The Santiago Bernabéu celebrates its 72nd anniversary today!



SO. MUCH. HISTORY 📺👇 #HalaMadrid pic.twitter.com/l6S0L5z8GU — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 14 декември 2019 г.

7. Колко пеша ходиш на ден?

Според проучване, проведено през 2019 г., извървяването на 7000 крачки на ден спомага за по-добър сън.

8. Запознанствата

През 2019 г. любопитно изследване излезе с теорията, че през живота си човек средно се запознава с около 5000 души.

9. Изчезващите видове и човекът

Популацията на белите мечки рязко намалява

В света има около 1 млн. вида растения и животни, застрашени от изчезване по вина на човека.

Did anyone get a smartphone for Christmas?

Send us a photo shot with your new device and you could be our next Photo of the Week! pic.twitter.com/CxBjw0MTbr — DXOMARK (@DxOMark) 29 декември 2019 г.

10. Технологиите

2/3 от населението на планетата използва мобилен телефон. Това се равнява на 5,1 млрд. души. 3 млрд. от тях използват смартфон.

11. Сезоните

Според проучване, публикувано през 2019 г., пролетта идва по-рано в големите градове по вина на глобалното затопляне.

12. Ледовете на Гренландия

Гренландия губи ледниковата си маса 7 пъти по-бързо в сравнение с 90-те години на миналия век.

Гренландия - място за любителите на риска и приключенията

This will be the year remembered as when scientists captured the first-ever image of a black hole. It is among the choices for the best science photos of 2019. #Nature2019 https://t.co/mAALExpfPE — Nature (@nature) 27 декември 2019 г.

13. Щрак! И…черна дупка

Вече със сигурност можем да кажем, че черните дупки съществуват, защото през април месец тази година за пръв път видяхме реално изображение на този космически обект. До този момент черните дупки бяха единствено плод на изчисления и въображение.

Най-революционните космически открития за 2019 г.

14. Извини ни, Юпитер!

Сатурн се превърна в планетата в Слънчевата система с най-много естествени спътници – общо 82, което с три повече от тези на газовия гигант Юпитер.

15. Марсотресенията

Благодарение на усиления труд на учените разбрахме, че и на Марс има земетресения, които шеговито астрономите нарекоха „марсотресения”. Можете да чуете звука от едно такова марсотресение тук.

16. Сблъсъкът, който всички чакат

Според най-скорошните изчисления нашата галактика Млечен път и най-близката до нас галактика Андромеда ще се сблъскат след около 4,5 млрд. години. Тогава едва ли на Земята все още ще има хора, но дори и да има, те вероятно няма да пострадат от този сблъсък, тъй като той ще е един много бавен и продължителен процес.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.