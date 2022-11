Най-мощният радиотелескоп в света стана жертва на кибератака

Р адиотелескопът АЛМА - най-мощният в света, който се намира в северната част на Чили, е станал жертва на кибератака през уикенда, която е довела до спиране на някои от дейностите му, предаде Франс прес.

"В събота, 29 октомври, телескопът АЛМА в Чили претърпя кибератака срещу компютърните си системи", съобщиха от обсерваторията в Туитър дни след инцидента.

Заради атаката обсерваторията е била принудена да спре "астрономическите наблюдения и сайта си", докато услугите ѝ за електронна поща са работили "с влошени параметри".

ALMA Services Affected by Cyberattack | Last Saturday, October 29, at 6:14 AM, the ALMA observatory in Chile suffered a cyberattack on its computer systems, forcing the suspension of astronomical observations and the public website.