Жертви и изчезнали след срутване на сграда в Нигерия

Ш естима души загинаха, а близо 100 са в неизвестност, след като строяща се многоетажна сграда в икономическата столица на Нигерия - Лагоссе се срути в понеделник (01 ноември), предаде "Ройтерс".

Строителни работници все още са затрупани под купчината бетонни развалини, разказват свидетели. Спасителите издирват оцелели.

Тялото на загинал мъж бе извадено от отломките, а трима оцелели бяха спасени снощи.

Спасителните екипи използват багери, за да копаят изпод развалините.

Срутванията на сгради са често срещани в Нигерия, която е най-гъсто населената страна в Африка, тъй като регулациите са лоши, а строителните материали често не са некачествени, допълва още "Ройтерс".