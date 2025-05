23 май: Създателят на Айнзацгрупите слага край на живота си

Н а 23 май 1945 г. най-влиятелният нацист след Адолф Хитлер – Хайнрих Химлер се самоубива, след като е арестуван от британските сили. През пролетта на 1945 г. Химлер губи вяра в победата на Германия. Той започва да търси контакти с представители на САЩ и Великобритания, за да осигури място за себе си в правителството на следвоенна Германия или в най-добрия случай да заеме поста на Хитлер, и с помощта на западните съюзници да продължи войната на източния фронт срещу съветските войски.

Химлер се надява, че британците и американците ще нападнат своите руски съюзници заедно с останките от Вермахта. Той осъществява връзка с шведския граф Фолке Бернадот в Любек близо до датската граница и започва преговори. На 22 април 1945 г. агенция Ройтерс предава по целия свят, че Химлер активно търси контакти с британски и американски дипломати. Когато Хитлер разбира за това, Химлер е обявен за предател и са му отнети всички титли и звания. По това време той е начело на СС, шеф на германската полиция, министър на вътрешните работи, райхскомисар за националните въпроси, главнокомандващ на резервната армия и главнокомандващ народното опълчение. Неочаквано за Химлер, преговорите му с граф Фолке Бернадот пропадат.

В края на април 1945 г. Химлер приема нова самоличност.

