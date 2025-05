Жена, оцеляла след 20-годишна битка с рака, е убита от „случаен“ куршум

Ж ена, оцеляла след рак и самотна майка на четири деца, беше застреляна в дома си в щата Колорадо миналия месец.

Дженифър Джеймс, която в продължение на 20 години се борила с рак на гърдата, след като била диагностицирана с болестта на 29-годишна възраст, е загинала в края на април, след като е била улучена от куршум, докато била у дома, съобщиха от полицията на окръг Ларимър във Facebook.

Тя беше на 49 години, пише People .

Сигнал за стрелбата е подаден около 23:20 ч. местно време на 28 април. Обадилият се съобщил, че жена е била застреляна в дома си в Бъртуд, Колорадо — спокойно градче, разположено на около 80 километра северно от Денвър.

Патрули от щатската полиция на Колорадо пристигнали бързо на мястото и започнали да ѝ оказват първа помощ, но животът ѝ не могъл да бъде спасен и тя била обявена за мъртва на място. В дома е имало и други хора, но никой друг не е пострадал.

Разследващите по-късно посочили 20-годишния Ебенизър Уорку като заподозрян, след като бил разпознат на запис от охранителна камера от близките къщи, съобщава KDVR, позовавайки се на съдебен протокол. Той бил арестуван на 1 май и според информацията е признал пред следователите, че той е произвел фаталния изстрел. Уорку заявил, че почиствал оръжието в автомобила си и „случайно“ е натиснал спусъка.

Той опитал да изчисти патронника, като стрелял няколко пъти, но не знаел, че в него има боен патрон, и смятал, че куршумите ще се забият в стена, посочва KDVR, цитирайки протокола. След това угасил фаровете и напуснал мястото, за да не привлече внимание.

She Survived Cancer 4 Times. Then a Bullet Ended Her Lifehttps://t.co/BuOZHfV1kt