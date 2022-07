Земетресение с магнитус от 4,1 разтърси Албания

З еметресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер разлюля Албания късно в сряда.

#Earthquake 10 km W of #Laç (#Albania) 4 min ago (local time 21:18:47). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/1oo1L4ifmE pic.twitter.com/Ua37LbsMx1