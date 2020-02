Въздушни удари в Сирия, убити турски войници, ескалация

Н ай-малко 33 турски войници бяха убити в четвъртък в Идлиб при въздушни удари, които Турция приписа на сирийските сили.

36 турски военни са ранени, те са транспортирани в болница в Турция.

Анкара нанесе ответни удари по позиции на армията на Башар Асад, се казва в изявление на Дирекцията по комуникации в турското президентство.

ООН и НАТО призоваха за прекратяване на огъня.

A very dramatic night in n Syria. Turkey saving face by not admitting its men were killed in what was almost definitely a Russian precision strike. Russia controls Idlib's skies - Turkish efforts there are unlikey to succeed as long as that's the case. https://t.co/0je9tNgaTS