В Сирия риск от открита война с Турция

С ирийското правителство и Турция се приближават все повече към открит военен сблъсък, след като през последните два дни няколко пъти размениха смъртоносен обстрел с артилерия в провинция Идлиб, където силите на Асад провеждат военна офанзива срещу бунтовническите фракции. Договорените в Астана и Сочи през 2018 и 2019 споразумения между Москва и Анкара, които се явяват гаранти в Северна Сирия, се пропукват все повече и заплахата за появата на дипломатическа, военна и хуманитарна криза, е реална.

Ескалация на терен е видима. За по-малко от денонощие, петима турски войници бяха убити при артилерийски обстрел на силите на Асад върху базата край Тафтаназ, където са настанени единствено турски сили. Атаката идва по-малко от седмица след друго подобно нападение в Идлиб, причинило смъртта на осем турски войници. Турският отговор не закъсня и бяха извършени атаки по редица цели, свързани със сирийските правителствени сили, като според турското министерство на отбраната, са обстреляни 115 цели, от които 101 са унищожени. За последните два дни бяха свалени и два сирийски хеликоптери, извършващи удари по бунтовнически селища южно от град Идлиб. Междувременно боевете продължава в две сирийски провинции – Идлиб и Алепо – където се оспорва контролът върху важните пътни артерии, магистралите М4 и М5.

Дали Анкара не отиде твърде далеч в Сирия

Смъртта на турските войници се случи точно, когато в Анкара пристигна руска делегация, натоварена с провеждането на преговори как да бъде спряна ескалацията, предизвикана от стартирането на офанзивата на силите на Асад в Идлиб, което е нарушение на споразуменията в Сочи за установяване на зона около Идлиб. Самите атаки върху турските сили дойде след решението на турският президент Реджеп Ердоган да изпрати големи военни подкрепления в Северозападна Сирия, които да забавят напредването на Асад, поставило под обсада намиращите се в района турски военни постове. Турция има допълнителни страхове, че офанзивата на Асад предизвиква огромна бежанска вълна, отправила се към границите й, докато в самата Турция вече има близо 4 милиона сирийци.

LIVE: Opposition fighters have shot down a Syrian government helicopter in Idlib. The pilot was killed in the crash.



For more on Idlib, click here: https://t.co/0dTUwsaB3f pic.twitter.com/wbh9pcoNAo