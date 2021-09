В Хонконг: Служители полагат клетва за вярност, стотици други подават оставка

Д есетки служители от местните власти в Хонконг положиха днес нова клетва за вярност, след като над половината от колегите им подадоха оставка в знак на протест срещу тази процедура, предаде Франс прес.

На церемония, състояла се при закрити врати, 24 първи съветници положиха клетва, съобщи правителството.

"Ако имаме съмнения по повод полагането на клетва от някои съветници и не можем да имаме пълно доверие в тяхната лоялност и вярност, ще им дадем възможност да се обяснят. Ако клетвите им не бъдат валидни, те ще бъдат дисквалифицирани", заяви в началото на седмицата главата на изпълнителната власт Кари Лам.

Hong Kong's remaining district councillors must take oaths of loyalty to gov't from Fri

Hong Kong's remaining district councillors will be required to swear an oath of allegiance to the government starting from this Friday.https://t.co/K3Pl1Qklxx