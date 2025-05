Кардиналите на кръстопът: Какво следва след смъртта на папа Франциск

П онтификатът на папа Франциск разтърси дълбоко Католическата църква, съобщи CNN.

Неспокойното му 12-годишно папаство, фокусирано върху „бедната църква за бедните“, призова католицизма да напусне зоната си на комфорт и да разпъне палатката си сред най-бедните общности. Франциск отвори дискусии по теми, които някога се смятаха за забранени, като например ролята на жените. Той приветства католиците от ЛГБТК като „Божии деца“ и отвори вратата за повторно женените разведени да получават причастие. Той също така предизвика внимание със силните си критики към икономическата несправедливост и призивите за опазване на околната среда.

По време на цялото си папство обаче Франциск се сблъсква с ожесточена съпротива от страна на малки, но шумни консервативни католически групи и с известно безразличие и мълчалива съпротива от страна на епископите в йерархията.

Сега, когато 133-ма членове на Кардиналската колегия с право на глас се подготвят за конклава - закрит процес за избор на наследник на Франциск, те са изправени пред тежък избор: да продължат реформите и визията на покойния папа или да забавят темпото и да започнат корекция на курса.

За тази статия CNN разговаря с множество кардинали и други църковни източници. Докато някои кардинали биха предпочели по-сигурен вариант, който да се фокусира върху единството, един от тях, който е работил в тясно сътрудничество с Франциск, заяви, че такъв избор би бил „целувката на смъртта“ за църквата.

Онези, които ще влязат в Сикстинската капела в сряда, за да започнат процеса по избор на нов папа, не можеха да не забележат изблика на привързаност към Франциск след смъртта му.

Когато кардинал Джовани Батиста Ре, декан на Кардиналската колегия, говори топло за визията на Франциск за църквата, докато произнасяше проповедта на погребението на Франциск, събралото се множество на площад „Свети Петър“ многократно аплодира. А в Източен Тимор, който Франциск посети през 2024 г., около 300 000 души присъстваха на месата за покойния папа в същия ден, в който се състоя погребението. Всичко това накара един пенсиониран кардинал да призове събратята си да обърнат внимание.

Over-80 cardinals, who cannot vote in the conclave, are lashing out at the Francis papacy, calling for change of course. "Give back the church to Catholics," a 94-year-old Italian cardinal said. https://t.co/SGvDRvZwI5

„Божият народ вече гласува на погребенията и призова за приемственост с Франциск“, заяви 92-годишният кардинал Валтер Каспер, богословски съветник на покойния папа, пред италианския вестник La Repubblica.

Поддръжниците на Франциск казват, че само папа, който желае да продължи започнатото от покойния понтифик, ще го направи. Но политиката на един процес на избор на папа е фина. Всеки, който открито агитира да стане папа, веднага се дисквалифицира и кардиналите трябва да гласуват според това, което разпознават като волята на Бога. Все пак това не означава просто да седят в стаите си и да се молят за божествено вдъхновение как да гласуват.

Всяка сутрин по време на предконклавния период кардиналите се събират в синодалната зала „Павел VI“ на „генерални конгрегации“. След това вечер те често продължават дискусиите над чиния паста и чаша вино, като някои от тях са били забелязани да се хранят в траториите в Борго Пио - квартал, наподобяващ село, близо до Ватикана.

Вече се очертава разломна линия. Някои кардинали искат следващият папа да върви твърдо по стъпките на Франциск и да се съсредоточи върху „разнообразието“ на универсалната църква, чиято ос се е изместила от Европа и Запада. Други призовават следващия папа да наблегне на „единството“ - код за по-предсказуем, стабилен подход.

Остин Айвъри, папски биограф и католически коментатор, определя двете позиции по следния начин.

„Първата (разнообразието) вижда Франциск като първия папа от нова ера в Църквата, който ни показва как да евангелизираме днес и как да удържим различията си по плодотворен начин“, обяснява той.

„Вторият (единството) вижда ерата на Франциск като смущение, прекъсване, което сега трябва да бъде обуздано чрез връщане към по-голямо единство“.

Сред тези, които прокарват линията на „единство“, са някои от най-яростните критици на покойния папа, като кардинал Герхард Мюлер, бившият ръководител на доктрината на Ватикана, когото Франциск замени през 2017 г. Описвайки последния понтификат като авторитарен, водещ до разделение, той наскоро заяви пред New York Times: „Всички диктатори разделят“.

A group of hardline conservative Catholics are pushing for the next pope to be better aligned to their worldview — and they don’t seem afraid to use smear tactics to discredit candidates they don’t like.https://t.co/9XYHBESQzt